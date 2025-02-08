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Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kamyonetle çarpıştı. Kazada bir kişi yaşamını yitirirken, diğer sürücü hafif yaralandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Taştepe Mahallesi'nde 8 Şubat 2025 tarihinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bandırma-Gönen Karayolu Taştepe kavşağı mevkiinde, H.Y. (34) idaresindeki 10 ALS 48 plakalı Banvit'e ait kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Y.Ş. (57) idaresindeki 34 AEM 713 plakalı otomobile önden çarptı.

Kaza sonucunda kamyonet sürücüsü H.Y. hafif yaralanırken, diğer aracın sürücüsü Y.Ş. ağır yaralı olarak Gönen Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Y.Ş. hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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