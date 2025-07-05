Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı

Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İvrindi ilçesinde otomobil ve kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralanırken, 7 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpışarak çift taraflı trafik kazası yaptı. Kaza sonrası araçlarda bulunan 8 kişiden 1'i ağır yaralı, 7'si hafif yaralı olmak üzere kurtarılarak, yaralılar 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, İvrindi'nin Akçal Mahallesi'nde meydana geldi. İki taraflı trafik kazasında 10 HV 664 plakalı otomobil ile 10 D 3736 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpışarak kaza yaptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araçlarda bulunan 8 kişiden 1'i ağır yaralı, 7'si yaralı olmak üzere kurtarılarak, yaralılar 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı vatandaşların tedavileri hastanelerde devam ediyor. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de gözaltına alındı

CHP'nin 47 yıl sonra kazandığı ilin belediye başkanı da gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ve PSG anlaşmaya vardı! Gözler Skriniar'da

Transfer bitiyor! Ali Koç, PSG ile anlaşmaya vardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.