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Balıkesir'de Ticari Araç Ağaca Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek ticari aracı ile ağaca çarpan sürücü hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gökhan Arıkan'ın cenazesi otopsi için Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek ticari aracı ile ağaca çarpan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 00.30 sıralarında İstasyon Caddesi üzerinden Havran istikametine seyir halinde bulunan Gökhan Arıkan'ın (47) kullandığı 10 LC 399 plakalı ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Gökhan Arıkan'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Kaza yerinde gerekli çevre güvenlik önlemleri alınarak soruşturma başlatıldı. Gökhan Arıkan'ın cenazesi otopsi için Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Edremit Otopsi Ölüm 3.Sayfa Güncel Haberler

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