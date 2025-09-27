Haberler

Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, otomobilin sürücüsü A.U. hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kazaya müdahale ederken, kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay Bigadiç ilçesinde meydana geldi. Bigadiç'ten Yağcıbedir mahallesine giden A.U. yönetimindeki 10 UF 657 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı. 112'ye gelen ihbar üzerine Bigadiç İtfaiye ekipleri kazaya müdahale ettiler. Yapılan kontrolde sürücü A.U.'nun hayatını kaybettiği görüldü. Kaza ile ilgili tahkikatının sürdüğü açıklanandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
