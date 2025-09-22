Haberler

Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazası: 1 Ölü

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde gerçekleşen tek taraflı trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Y.D. hayatını kaybetti. Olay sonrası cenazesi teslim edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Yeniköy Mahallesi girişinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Karesi Grup Amirliği itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Y.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi, bulunduğu yerden çıkarılarak cenaze aracına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
