Balıkesir'de Tek Taraflı Kaza: Sürücü Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı

Balıkesir'de Tek Taraflı Kaza: Sürücü Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı
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Balıkesir'in Karesi ile Balya ilçeleri arasında gerçekleşen tek taraflı kazada, lale tarlasına uçarak tavanı ayrılan otomobilin sürücüsü, kazayı gören vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Balıkesir'in Karesi ile Balya ilçeleri arasında meydana gelen tek taraflı kazada, sürücüyü kazayı gören vatandaşlar kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Karesi ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi ile Balya ilçesine bağlı Büyükpınar Mahallesi arasındaki karayolunda gerçekleşti. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 10 AY 034 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle lale tarlasına uçtu. Kazayı gören vatandaşlar, hemen tavanı ayrılan otomobilden sürücüyü kurtardı. Kazaya, ihbar edilmesi üzerine Balıkesir İtfaiyesi Karesi ve Balya Grup Amirliği'ne bağlı Şamlı müfreze ekipleri müdahale etti. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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