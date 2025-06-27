Balıkesir'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Balıkesir'in Pamukçu Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. Arazide soğutma çalışmaları devam ediyor.

Altıeylül ilçesi Pamukçu Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan yangına Orman İl Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Dairesi'ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale etti. 3 uçak ve 3 helikopter ile havadan, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 1 dozer, 1 treyler ile 70 personel de karadan alevlere müdahale ederek yangın söndürüldü. Yanan arazide soğutma çalışmalarına devam ediyor. - BALIKESİR