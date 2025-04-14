Balıkesir'de Süt Tankeri Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti

Balıkesir-Edremit karayolu Balya yol sapağında meydana gelen tek taraflı trafik kazasında duvara çarpan boş süt tankerinin şoförü hayatını kaybetti. Kaza sonrası trafiğe kapatılan yoldan tek şerit üzerinden trafik akışı sağlandı.

Olay öğle saatlerinde Balıkesir- Edremit karayolu Balya yol sapağı Güngörmez mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför drenaj duvarına çarptı. Kaza haberini alan itfaiye, polis ve 112 Sağlık ekipleri olay yerine gitti. Duvara çarpan 10 P 651X plakalı süt tankerinin sürücüsü Şükrü G. tankerden yaralı olarak çıkarılarak, 112 ekiplerine teslim edildi. Yaralı olarak hastaneye sevk edilen Şükrü G.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza sonrası trafiğe kapatılan yol kaza yapan aracın çekilmesi ile Balıkesir yönüne giden araçlara tek şerit üzerinden yol verildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR