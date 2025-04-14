Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okullardaki protestoları politik görüyorum

Bakan Tekin'den okullarda başlayan protestolarla ilgili ilk yorum
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Avukatları harekete geçmişti! Mahkemeden İmamoğlu kararı
İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasındaki görüşme 2 ülkeyi alarma geçirdi
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli gibi

Balıkesir'de Süt Tankeri Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Süt Tankeri Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir-Edremit karayolu Balya yol sapağında meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, duvara çarpan boş süt tankerinin sürücüsü, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası yol tek şerit üzerinden trafiğe açıldı.

Balıkesir-Edremit karayolu Balya yol sapağında meydana gelen tek taraflı trafik kazasında duvara çarpan boş süt tankerinin şoförü hayatını kaybetti. Kaza sonrası trafiğe kapatılan yoldan tek şerit üzerinden trafik akışı sağlandı.

Olay öğle saatlerinde Balıkesir- Edremit karayolu Balya yol sapağı Güngörmez mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför drenaj duvarına çarptı. Kaza haberini alan itfaiye, polis ve 112 Sağlık ekipleri olay yerine gitti. Duvara çarpan 10 P 651X plakalı süt tankerinin sürücüsü Şükrü G. tankerden yaralı olarak çıkarılarak, 112 ekiplerine teslim edildi. Yaralı olarak hastaneye sevk edilen Şükrü G.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza sonrası trafiğe kapatılan yol kaza yapan aracın çekilmesi ile Balıkesir yönüne giden araçlara tek şerit üzerinden yol verildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.