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Balıkesir'de feci kazada sürücü hayatını kaybetti

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde süt kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ve çocuğu kazayı yara almadan atlattı.

Balıkesir'de süt kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü, araçta sıkışarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bigadiç-Balıkesir yolu Karyağdı mevkiinde süt kamyonu ile otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine Bigadiç İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada aracın içinde sıkışan otomobil sürücüsü U.V. hayatını kaybederken, eşi H.V. ve çocukları H.V. ise kazayı yara almadan atlattı. Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan iki kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sürücünün cenazesini araçtan çıkarmak için itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürerken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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