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Balıkesir'de Siyasi Protesto ve Arbede

Balıkesir'de Siyasi Protesto ve Arbede
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Balıkesir'de bir vatandaş, toplu taşıma merkezinde siyasi partilere hakaret ederek tek kişilik bir protesto gerçekleştirdi. Eliyle zafer işareti yapan protestocuya, çevredeki bir diğer vatandaş tepki gösterdi ve kısa bir arbede yaşandı.

Balıkesir'de bir vatandaş şehrin ortasında tek kişilik protesto yaparak siyasi partilere hakaret etti. Eli ile de zafer işareti yapan adama çevredeki bir vatandaş tepki gösterdi. "Zafer işareti yapamazsın" diyerek tepki gösteren vatandaş ile protestocu arasında kısa bir arbede yaşandı.

Balıkesir'de Toplu Taşıma Merkezinde eli ile zafer işareti yaparak kendince siyasi bir protesto yapan adama bir başka vatandaş tepki gösterdi. Kısa arbede sonunda vatandaş olay yerinden ayrıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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