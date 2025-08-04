Balıkesir'de Silahlı Saldırı: İki Yaralı, İki Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de Silahlı Saldırı: İki Yaralı, İki Şüpheli Yakalandı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Motosikletli iki şahıs, alkol alan dört kişiye tabanca ile ateş açtı. Olayla ilgili 16 yaşındaki çocuk şüpheli dahil iki kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Gönen ilçesi Akçapınar Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, su deposu bölgesinde alkol alan dört kişiye, motosikletle gelen iki şüpheli tarafından tabanca ile ateş açıldı. Saldırıda T.B. isimli şahıs kafasından, N.K. ise sol bacağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, saldırıda kullanılan tabanca ve motosikletle birlikte 16 yaşındaki çocuk şüpheli dahil iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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