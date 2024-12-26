Balıkesir'de Servis Aracının Tır ile Çarpıştığı Kazada 8 Öğrenci Ağır Yaralı
Balıkesir'de 27 öğrencinin bulunduğu bir servis aracı, bir tır ile çarpıştı. Kaza sonrası 8 öğrencinin durumu ağır. Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri gün yüzüne çıktı.
Balıkesir'de dün sabah içinde 27 öğrencinin bulunduğu servis aracının tır ile çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Pamukçu mevkiinde dün 10 S 0026 plakalı okul servisi ile 35 BOL 861 kupa, 35 AUL 472 dorse plakalı Mercedes marka tır çarpışmıştı. Kavşakta meydana gelen kaza sonrasında öğrenciler hastanelere kaldırılırken, Balıkesir Valiliği 8 öğrencinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Öğrencilerin tedavileri devam ederken, kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. - BALIKESİR