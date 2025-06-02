Balıkesir'de Saman Yangını: 500 Balya Kül Oldu

Balıkesir'de Saman Yangını: 500 Balya Kül Oldu
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Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Yakupköy Mahallesi'nde meydana gelen saman yangınında 500 balya saman kül oldu. İtfaiye ekipleri yangını hızla kontrol altına alarak söndürdü.

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı kırsal Yakupköy Mahallesi'nde meydana gelen yangında 500 balya saman kül oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan saman yangını söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, mahallede bulunan bir arazide istiflenmiş saman balyalarında başladı. Alevleri fark eden vatandaşların 112'ye ihbarı üzerine Karesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangının çevreye sıçramasını önleyerek alevleri kontrol altına aldı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Olayda yaklaşık 500 balya samanın zarar gördüğü öğrenildi. Saman yangını ile ilgili incelemenin devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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