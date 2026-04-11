Bandırma'da sahte altın vurgunu, 217 bin TL'lik dolandırıcılık

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahte altın bozdurarak haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı. Operasyonun detayları ve yapılan ele geçirmeler hakkında bilgi verildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, sahte altın bozdurarak haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parada sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Haydarçavuş Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuyumcuda sahte altın bozdurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine intikal eden ekipler, yaptıkları incelemede bir şahsın işyerine getirdiği kulplu Reşat beşli altın karşılığında 217 bin TL aldığı, ancak altının daha sonra sahte olduğunun anlaşıldığını tespit etti.

Polis ekiplerinin yürüttüğü detaylı araştırma sonucunda, şüpheli şahsın iki kişiyle birlikte hareket ettiği ve konakladıkları adres belirlendi. Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonla üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları yerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda Türk Lirası ile birlikte 2 adet kulplu Reşat beşli altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S. (1973) ve A.E. (1987) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
