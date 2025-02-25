Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor

Elektrikten sonra su faturalarında da yeni döneme geçiliyor
Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısını çalmış

AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı ilk o partiye gitmiş
YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu

İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak

Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak

Balıkesir'de Panelvan Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı

Balıkesir'de Panelvan Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün panelvanı şarampole yuvarlandı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan panelvanın sürücüsü yaralandı.

Kaza, İvrindi Korucu yolu Mallıca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. B.S. idaresindeki 45 AK 014 plakalı ticari eşya dolu panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri B.S.'nin araçtan kendi imkanları ile yaralı olarak çıktığını belirledi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın eski hali şoke etti
img

Ünlü şarkıcı formunun sırrını verdi
img

İstanbul Havalimanı'ndaki rezilliğe bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf

"Listeye ulaştık" diyen CHP'li vekilden olay Köfteci Yusuf iddiası
Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu

İşte 90 dakikada kazandığı para
Altın ardı ardına gelen zirvelerin ardından gerilemeye başladı

Altında hiç istenmeyen hareket başladı
14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü bankta oturan kadını ezdi

Başına geleceklerden habersiz! 10 saniye sonra dehşeti yaşadı
Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız! Tanesi 456 TL'den alıcı buluyor

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız
TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video

TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.