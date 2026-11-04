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Balıkesir'de otomobil yanarak şarampole uçtu, sürücü araçtan sıkışmadan çıktı

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Balıkesir'de otomobil yanarak şarampole uçtu, sürücü araçtan sıkışmadan çıktı
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Balıkesir'de İzmir-İstanbul Otobanı Sevişler Mahallesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil yanarak şarampole uçtu. Sürücü sıkışmadan araçtan çıkarken yangın Savaştepe İtfaiye ekiplerince söndürüldü, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'de direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil, yanarak şarampole uçtu. Sürücünün yanan araçtan çıktığı açıklanırken, yangın ekiplerce söndürüldü.

Kaza, İzmir-İstanbul Otobanı Sevişler Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. S.D. yönetimindeki 34 NCB 680 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yanarak şarampole uçtu. İhbar üzerine kaza yerine Savaştepe İtfaiye ekipleri, 112 Sağlık ve Otoyol Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yanan otomobile müdahale ederken sürücünün aracı sıkışma olmadan terk ettiği açıklandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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