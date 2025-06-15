Balıkesir'de Otomobil Takla Attı: Sürücü Hafif Yaralandı

Balıkesir'de Otomobil Takla Attı: Sürücü Hafif Yaralandı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil sulama kanalına savruldu. Kazada sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak sulama kanalına savruldu. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.C.D. (19) idaresindeki 10 YT 344 plakalı otomobil, Gönen Sarıköy yolu üzerinde Gönen istikametine seyir halindeyken kontrolden çıktı. Yolda savrulan otomobil, takla atarak sulama kanalına çarptıktan sonra yol kenarındaki ağaca asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan M.C.D., 112 Acil Servis ekiplerince Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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