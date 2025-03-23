Balıkesir'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Balıkesir'de orman yangınına müdahale sürüyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Sındırgı ilçesi Sinandede Mahallesi'nde akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye 80 orman personeli, 12 arozöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 1 greyder, 1 ilk müdahale aracı sevk edildi. Orman ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.