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Balıkesir'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangınına 80 orman personeli ve birçok araçla müdahale ediliyor.

Balıkesir'de orman yangınına müdahale sürüyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Sındırgı ilçesi Sinandede Mahallesi'nde akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye 80 orman personeli, 12 arozöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 1 greyder, 1 ilk müdahale aracı sevk edildi. Orman ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TOKMAK - 3.Sayfa
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