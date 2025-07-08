Balıkesir'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahelenin Başladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Kürendere Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapıldığı yangını 3 helikopter, 3 uçak 15 arazöz ile söndürme çalışmaları sürüyor. Ayrıca çevre birimlerden de takviye araç yönlendirildiği öğrenildi. - BALIKESİR