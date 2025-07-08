Balıkesir'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahelenin Başladı

Balıkesir'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahelenin Başladı
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde başlayan orman yangınına Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve çevre birimlerden gelen destek ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Kürendere Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapıldığı yangını 3 helikopter, 3 uçak 15 arazöz ile söndürme çalışmaları sürüyor. Ayrıca çevre birimlerden de takviye araç yönlendirildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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