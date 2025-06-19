Balıkesir'de Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale
Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Sarıfakılar kırsal mahallesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.
Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Balıkesir'din Kepsut ilçesine bağlı Sarıfakılar kırsal mahallesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme aracı ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla da müdahale edilirken, ekiplerin sahada yoğun çalışması sürüyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa