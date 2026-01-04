Elif Kumal'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi
Balıkesir'de erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra kaybolan 33 yaşındaki Elif Kumal'ın cansız bedeni gölette aracında bulunarak Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Balıkesir'de gölette ölü bulunan Elif Kumal'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Balıkesir'de erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından 8 gündür kendisinden haber alınamayan Elif Kumal'ın (33) cansız bedeni, gölette aracının içinde bulunmuştu. Yukarıyapıcı Göleti'nde tespit edilen otomobilden çıkarılan Kumal'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA
