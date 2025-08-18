Balıkesir'de Narkotik Operasyonunda 10 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 15 günde gerçekleştirilen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 105 bin 400 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, il merkezi ve Körfez ilçelerinde 40 ayrı operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara göz açtırmadı. Operasyonlarda toplam 105 bin 400 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 13 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Burhaniye'de düzenlediği operasyonda ise il dışından temin edilip Körfez ilçelerine nakledilen 89 bin adet sentetik ecza hap yakalandı. Bu operasyon, Balıkesir genelinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu hap olmasıyla dikkat çekti. - BALIKESİR