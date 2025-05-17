Balıkesir'de Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

Balıkesir'de Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı
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Burhaniye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, otomobil ile motosiklet arasında meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, İskele Mahallesi Ayhan Özerdem Caddesi'nde gerçekleşti. A.C. Ç. idaresindeki 16 BDS 260 plakalı otomobil ile A.E. Y. idaresindeki 10 APC 584 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazaya, ihbar üzerine Balıkesir İtfaiyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsüne sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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