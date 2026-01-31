Haberler

Gönen'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Gönen'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü, ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kamyonet ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Gönen ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi Sanayi Sitesi arkası, yeni yapılan yolda trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 kamyonet ile 10 ANH 028 plakalı motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da neler oluyor? 'Bitti' denilen transfer iptal oldu

Galatasaray'da neler oluyor? "Bitti" denilen transfer iptal oldu
Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisi: Zengin diye sorgulamadım

Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisinden şok ifade
Hızlı trenle ulaşımda yeni dönem! İki il arası 25 dakikaya düşecek

Dev proje! İki il arası yolculuk 25 dakikaya düşüyor
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

İlk evini alacaklara müjde gibi kampanya! İşte 5 milyonun geri ödemesi
Galatasaray'da neler oluyor? 'Bitti' denilen transfer iptal oldu

Galatasaray'da neler oluyor? "Bitti" denilen transfer iptal oldu
Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı

Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek

Cezaevindeki Mert Hakan için söyledikleri salonu ayağa kaldırdı