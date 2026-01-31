Gönen'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kamyonet ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Gönen ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi Sanayi Sitesi arkası, yeni yapılan yolda trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 kamyonet ile 10 ANH 028 plakalı motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR