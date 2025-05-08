Balıkesir'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayvalık istikametine giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 35 DAB 50 plakalı otomobile, arkasında seyreden 10 ANN 381 plakalı motosiklet çarptı. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR