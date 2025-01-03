Üye Girişi
Haberler
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
Milyonların maaşını belirleyen verilere Erdoğan'dan ilk yorum
Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
Esad sonrası Suriye'de bir ilk
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı

Balıkesir'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 18 Yaralı

Balıkesir'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 18 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'i ağır 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il merkezinden Dursunbey ilçesine yolcu taşıyan 10 VZ 927 plakalı Dursunbey Seyahat firmasına ait minibüs, Kepsut ilçesi Hotaşlar Köprüsü yakınlarında 10 F 4728 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Ramazan K. ile Zeki B. hayatını kaybederken, 2'si ağır 18 kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Jandarma ekiplerinin çalışmalarının ardından yol tekrar ulaşıma açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Gözler Suriye'ye çevrilmişken gece yarısı 2 ülke arasında savaş çıktı
img

Sigara ve alkole ÖTV zammı
img

Ferdi Tayfur hakkında söyledikleri RTÜK'ü harekete geçirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze programında değişiklik yapıldı
Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti
Israrlara dayanamayıp cama çıktı! Necla Nazır taziyeleri kabul etti
Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
Kandıralı Ferdi tutuklandı
Kandıralı Ferdi tutuklandı
Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif! Mesajları ifşa etti
Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif

Son Dakika Haberleri

Ferdi Kadıoğlu sakat mı, Ferdi Kadıoğlu neden yok? Survivor eleme adayları kim? 3 Ocak Perşembe Survivor'da potada kimler var? İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Ocak Küçükçekmece, Ümraniye, Bahçelievler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 3 Ocak Cuma? Uzak Şehir final mi yapıyor 2025? Adana ASKİ su kesintisi! 3-4 Ocak Çukurova, Ceyhan, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 3-4 Ocak Çeşme, Kemalpaşa, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kur'an-ı Kerim'e oturan, ayak basan adam kim, tutuklandı mı? Alanya deprem mi oldu 3 Ocak Cuma? Kim Milyoner Olmak İster neden yok? BUSKİ Bursa su kesintisi! 3-4 Ocak Osmangazi, Gemlik, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.