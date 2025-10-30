Haberler

Balıkesir'de KYK Kız Yurdundan Düşen Genç Kız Hayatını Kaybetti

Balıkesir Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan genç kız, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti. Bıraktığı not, intihar olabileceği yönündeki iddiaları artırdı.

Balıkesir Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan genç kız, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti. Genç kızın ardında not bırakması, canına kıydığı iddialarını güçlendirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, 29 Ekim Çarşamba gecesi Balıkesir'deki KYK kız yurdunda meydana geldi. Henüz kimliği açıklanmayan genç kız, yurt binasının 3. katındaki balkondan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, öğrencinin hayatını kaybettiğini tespit etti. İddiaya göre, genç kızın "Bugün olmasa bir gün olacaktı, suçlu aramayın" diye not bıraktığı öğrenildi. Olay hem yurtta kalan öğrencileri hem de şehir sakinlerini derin üzüntüye boğdu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
