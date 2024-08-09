Balıkesir'de Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Erdek ve Sındırgı ilçelerinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaştı. Yapılan istihbari çalışmalar ve teknik takipler sonucunda Erdek ve Sındırgı ilçelerinde düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı faaliyetinde bulunan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Operasyon kapsamında 1 jeneratör, 1 benzinli kırıcı, 1 hilti, 3 kazma, 3 kürek, 2 balyoz, 1 balta, 1 manivela, 1 keser, 1 el testeresi, 1 çekiç, 1 havalandırma düzeneği, 1 aydınlatma lambası, 50 metre sarmalı kablo, 20 metre halat, 1 litre benzin, 3 kaya delme aparatı, 3 çift eldiven, 2 kırıcı ucu, 1 çift çizme ve 1 kova ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR