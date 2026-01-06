Gömeç'te devrilen ticari araçtaki 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkarak devrilen ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Mithatpaşa Mahallesi E-87 karayolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 10 APR 426 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak sokak ortasında devrildi. Kazada araçta bulunan İ.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - BALIKESİR