Balıkesir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Uçtu, Sürücü Yaralandı
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole uçtu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'de kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Olay, İvrindi ilçesi kırsal Karaçepiş Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyreden H.K. idaresindeki 10 BS 803 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yapan araçtan çıkarılan H.K. sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa