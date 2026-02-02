Edremit'te kokoreç dükkanına silahlı saldırı: 2'si ağır 3 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kokoreç dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edremit'in en işlek noktalarından birinde bulunan kokoreç dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. İddiaya göre motosikletlerle olay yerine gelen 2 kişi, dükkana kurşun yağdırdı. Saldırıda 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR