Edremit'te kokoreç dükkanına silahlı saldırı: 2'si ağır 3 yaralı
Edremit ilçesinde bir kokoreç dükkanına motosikletli kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kokoreç dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Edremit'in en işlek noktalarından birinde bulunan kokoreç dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. İddiaya göre motosikletlerle olay yerine gelen 2 kişi, dükkana kurşun yağdırdı. Saldırıda 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa