Edremit'te kokoreç dükkanına silahlı saldırı: 2'si ağır 3 yaralı

Edremit ilçesinde bir kokoreç dükkanına motosikletli kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kokoreç dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edremit'in en işlek noktalarından birinde bulunan kokoreç dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. İddiaya göre motosikletlerle olay yerine gelen 2 kişi, dükkana kurşun yağdırdı. Saldırıda 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

