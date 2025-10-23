Balıkesir'de Kız Öğrenciler Arasında Kavga: Sosyal Medyada Tepki Çekti
Balıkesir Yarış Ortaokulu çevresinde, kız öğrenciler arasında kavga çıktı. Bir kız öğrencinin darbedildiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki gördü. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa