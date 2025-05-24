Balıkesir'de Kız Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Genç Tutuklandı

Balıkesir'de Kız Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Genç Tutuklandı
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren 26 yaşındaki Burak İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın ardından eniştesi ise serbest bırakıldı. Olay, tartışma sonucu gerçekleşti.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, saklanmasına yardım eden eniştesi serbest bırakıldı.

Olay, Erdek ilçesi Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkisindeki bir sitenin 1'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede ayakkabı satıcılığı yapan Burak İ. (26), yaklaşık bir ay önce kiraladığı evde kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin (23) ile alkol almaya başladı. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Burak İ., kız arkadaşını bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Dilruba Elif Çetin yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Dilruba Elif Çetin'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından genç kızın cenazesinin Antalya'da annesinin yanına defnedileceği öğrenildi.

Olay sonrası kaçan şüpheli Burak İ. ile kendisini sakladığı belirlenen eniştesi polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Burak İ. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eniştesi serbest bırakıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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