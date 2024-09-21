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Balıkesir'de Kaza: Sürücü Yanan Araçtan Kıl Payı Kurtuldu

Balıkesir'de Kaza: Sürücü Yanan Araçtan Kıl Payı Kurtuldu
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Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, sürücü E.K. yanan araçtan son anda çıkmayı başardı. Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti.

Balıkesir'in Havran ilçesinde kaza sonrası sürücü yanan araçtan çıkmayı başararak, hayatını kıl payı kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Küçükşapçı Mahallesi Balıkesir-Edremit Yolu üzerinde tek taraflı trafik kazası sonucu E.K. idaresindeki 10 AJM 516 plakalı araç yanmaya başladı. Sürücü sıkıştığı araçtan son anda çıkmayı başardı. Ateş savaşçılarının müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, araç hurdaya döndü. Kazaya, Balıkesir İtfaiyesi Havran Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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