Balıkesir'de kayıp genç Mert Merey'in cinayet şüphelisi yakalandı

Balıkesir'de kayıp olarak aranırken otel odasında cansız bedeni bulunan Mert Merey'in cinayet şüphelisi Furkan Çağrı Çuhadar, Ankara'nın Polatlı ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Çuhadar'ın cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

BALIKESİR'de kayıp olarak aranırken otel odasında cansız bedeni bulunan Mert Merey'in (20) cinayet şüphelisi Furkan Çağrı Çuhadar (23), Ankara'nın Polatlı ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinden 3 Eylül'de çıkan Mert Merey'in bir daha eve dönmemesi üzerine akrabaları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine Küçükköy Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek arama çalışması başlattı. Ekipler, yaptıkları güvenlik kamerası incelemelerinde Merey ve arkadaşı Furkan Çağrı Çuhadar'ın Sarımsaklı mevkisinde bir otele girdiklerini ve Çuhadar'ın otelden yalnız ayrıldığını belirledi. Görüntülerin incelenmesi sonucu harekete geçen jandarma ekipleri, otelde yaptıkları aramada kapısı kilitli halde olan bir odadan şüphelendi. Otel görevlilerine kapıyı açtıran ekipler, odada Merey'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Jandarma tarafından yapılan incelemede olayın cinayet olduğu, Merey'in tabancayla vurularak öldürüldüğü saptandı. Araştırmalar sonucunda Çuhadar'ın otelden ayrıldıktan sonra memleketi Ankara Polatlı'ya geldiği tespit edildi.

YAKALANDI

Bu kapsamda; şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Polatlı jandarma ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Savaşcı Sokak'ta bir eve düzenledikleri operasyonda şüpheliyi yakaladı. Çuhadar'ın yakalanmasının ardından yapılan sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.