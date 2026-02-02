Haberler

Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kaybolan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Cumhur Özdamar, 6 gün süren arama çalışmalarının ardından bir dere yatağında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Cumhur Özdamar'ın daha önce de zaman zaman evden ayrıldığı ve kısa sürede bulunduğu belirtildi. Ancak bu kez evden ayrıldıktan sonra kendisinden 6 gündür haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Ailenin müracaatı üzerine Jandarma, AFAD ve polisin yanısıra çalışmalara havadan dron ile İHAKUT ekibi de destek verdi. İHAKUT tarafından bölgede drone ile havadan tarama gerçekleştirildi. Polis, AFAD, Jandarma ve İHAKUT ekiplerin özverili çalışmaları sonucu, Özdamar'ın cansız bedeni Gömeç'e bağlı Hacıoğlu köyü yakınlarında bir dere yatağında tespit edildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Cumhur Özdamar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

