Balıkesir'deki kamyon ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kamyon ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nin Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolu üzerindeki Selviler mevkiinde 35 CBG 516 plakalı kamyon ile 58 EN 206 plakalı traktör çarpıştı. Her iki araçta da ciddi hasarın oluştuğu kazada O.K. ve M.S. isimli sürücüler yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla 112 Acil Yardım ekiplerine teslim edilen iki yaralı çevre hastanelere sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı