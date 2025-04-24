Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok

Son durum raporu! İstanbul'da kaç bina yıkıldı, kaç bina hasar aldı?
DEM heyetinden sürpriz 'tecrit' çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir

DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
6.2'lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? İşte detaylı liste

Deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? İşte detaylı liste
Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

Balıkesir'de Kalaşnikof Tüfek Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı

Balıkesir'de Kalaşnikof Tüfek Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen operasyonda bir adet AK-47 Kalaşnikof tüfeği ile birlikte çok sayıda ateşli silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan M.S., tutuklandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kalaşnikof tüfek ele geçirildi. Operasyonla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince Bandırma'da bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada bir adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve şarjörü, 4 adet 9 milimetre çapında tabanca ve şarjörleri, 1 pompalı tüfek, 98 adet 7,62 milimetre piyade tüfeği fişeği, 49 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 44 adet 7,65 milimetre tabanca fişeği, 10 adet 5,56 milimetre piyade tüfeği fişeği, 44 adet av tüfeği kartuşu ve 1 pala ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.S., ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, ateşli silahlar, bu silahlara ait mühimmat ve parçaları ile özel amaçlı bıçak ve benzeri aletlerin izinsiz bulundurulması ve taşınmasına yönelik yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.