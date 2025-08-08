Balıkesir'de Kaçak Doldurulmuş Makaron Operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince Gönen'de düzenlenen operasyonda 75 bin 700 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, yürütülen çalışmalar kapsamında Gönen ilçesindeki bir iş yerinde yapılan aramada, kaçak doldurulmuş 75 bin 700 adet makaron bulundu. Olayla ilgili T.Ö. isimli şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR