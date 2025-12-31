Gönen'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen istikametinden Sarıköy yönüne seyir halinde olan Cemal Ö. (34) idaresindeki 10 S 28086 plakalı, salça fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis ile karşı yönden gelen ve alkollü olduğu tespit edilen Arif F. (38) yönetimindeki 10 RN 206 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada serviste bulunan G.H. (29), F.N. (46), M.K. (44), N.K. (51), Y.E.K. (25), A.N.Ö. (45), N.A. (38), B.Ç. (27) ve A.Y. (28) ile otomobilde bulunan E.K. (25), M.Ö. (24) ve M.K. (38) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Öztürk ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR