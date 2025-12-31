Haberler

Gönen'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Gönen'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Olayda yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen istikametinden Sarıköy yönüne seyir halinde olan Cemal Ö. (34) idaresindeki 10 S 28086 plakalı, salça fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis ile karşı yönden gelen ve alkollü olduğu tespit edilen Arif F. (38) yönetimindeki 10 RN 206 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada serviste bulunan G.H. (29), F.N. (46), M.K. (44), N.K. (51), Y.E.K. (25), A.N.Ö. (45), N.A. (38), B.Ç. (27) ve A.Y. (28) ile otomobilde bulunan E.K. (25), M.Ö. (24) ve M.K. (38) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Öztürk ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
Uçuruma yuvarlanan araçta 2 belediye meclis üyesinin cansız bedeni bulundu

2 belediye meclis üyesi feci şekilde can verdi
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
112'ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi

112'ye gelen çağrı "pes" dedirtti: Ünlü milyarderle görüşmek istedi
ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Sinan Burhan'dan Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddia
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi