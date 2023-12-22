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Balıkesir'de Irak uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi 5 kişiye operasyon

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Balıkesir'de yapılan operasyonda Irak uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi 5 kişiden 4'ü gözaltına alındı. Bir kişi ise kaçtı.

Balıkesir'de Irak uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi 5 kişiye yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü birimlerince yürütülen operasyonda Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen Irak uyruklu 5 şahsa Balıkesir'in Karesi ve Altıeylül ilçelerinde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan bir şahsın yapılan işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, 3 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. Kaçan bir şahıs için isi yakalama çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Irak Güvenlik Terör Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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