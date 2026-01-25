Haberler

Balıkesir'de çatıya çıkan adamı polis ve itfaiye ekipleri indirdi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, bir şahıs atlamak üzere çıktığı çatıdan kurtarıldı. Polis ve itfaiye tarafından yapılan müdahale ile etkisiz hale getirilen G.D., gözaltına alındı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde atlamak için çatıya çıkan şahıs, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak çatıdan indirildi.

Edinilen bilgiye göre, Altıeylül ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde G.D. isimli şahıs, yaşadığı binanın önce balkonuna, ardından çatısına çıktı. Buradan da bitişikte bulunan binanın çatısına geçen şahıs, çevrede paniğe neden oldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şahsın atlama riskine karşı itfaiye ekipleri binanın önüne atlama yastığı açtı. Çatı üzerinde bulunan şahıs, olay sırasında iki kez düşme tehlikesi yaşadı. Polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle G.D. etkisiz hale getirildi.

Şahıs, olayın ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
