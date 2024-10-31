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Balıkesir'de İki Kişinin Ölümüyle Sonuçlanan Kavga

Balıkesir'de İki Kişinin Ölümüyle Sonuçlanan Kavga
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Susurluk ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada, A.Ü. otomatik av tüfeğiyle A.O.G.'yi vurduktan sonra intihar etti. Her iki şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Balıkesir'de otomatik av tüfeğiyle önce husumetlisini vurarak öldüren şahıs ardından intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Susurluk ilçesi Karapürçek Kırsal Mahallesi'nde saat 14.00 sularında A.Ü. (63) isimli şahıs ile aralarında husumet bulunan A.O.G. (66) arasında kavga çıktı. Otomatik av tüfeğiyle A.O.G.'ye ateş eden A.Ü. ardından kendini vurdu. 2 şahıs da olay yerinde hayatını kaybederken, emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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