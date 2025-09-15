Haberler

Balıkesir'de Hayvanları Tehdit Eden Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de Hayvanları Tehdit Eden Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan yangında hayvan dolu damda büyükbaş hayvanlar tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve tahkikat devam ediyor.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında hayvan dolu dam yandı. Çıkan yangında hayvanlar telef olmadan damdan dışarıya çıkarıldı.

Olay sabaha karşı İvrindi İlçesi Taşdibi Mahallesinde meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine İvrindi itfaiye ekipleri dam yangınına müdahale edildi. Yangın başladığında durumu fark eden hayvan sahipleri damda bulunan büyükbaş hayvanları tahliye ettiler. İtfaiye ekiplerinin uzun süren söndürme çalışmaları sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangın ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rahatsızlığına şifa ararken hayatının işini buldu! Daha dalındayken kapış kapış gidiyor

Şifa ararken hayatının işini buldu! Dalındayken kapış kapış satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.