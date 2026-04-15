Bandırma'da havalı tüfek kazası: 1 ağır yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahil bölgesinde bulunan havalı tüfekle balon atış alanında meydana gelen kazada, bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde atış alanında görevli şahsın tüfeğin şarjörünü doldurduğu sırada silahın yanlışlıkla ateş aldığı iddia edildi. Bu sırada alandan geçen M.Ç. (27), vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Ç.'nin karaciğer ve bağırsak bölgesinde ciddi hasar oluştuğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından atış alanında görevli şahıs gözaltına alınırken, yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı