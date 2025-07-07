Balıkesir'de Hastane Kavşağında Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de Hastane Kavşağında Ot Yangını Kontrol Altına Alındı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde hastane kavşağı mevkiinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni üzerinde inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde hastane kavşağı mevkiinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, kavşak çevresindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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