Balıkesir'de Güvenlik Uygulaması: Huzur ve Narkotik Denetimi Gerçekleştirildi

Balıkesir'de asayiş, narkotik ve huzur uygulaması gerçekleştirildi

BALIKESİR - Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven ortamının devamını sağlamak ve güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşlara hissettirmek amacıyla Şok Asayış ve Trafik Uygulaması gerçekleştirdi. Gerçekleşen uygulamada, 250 personel görev aldı.

Uygulama kapsamında Edremit genelinde mahalleler, parklar, bahçeler, meydanlar ve umuma açık yerlerde yoğun önlemler alındı. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda Şok Asayış ve Trafik Uygulaması yapılarak, toplamda bin123 şahıs sorgulandı ve 10 aranan şahıs yakalandı.

Denetimlerde 116 gram metamfetamin, 8 gram bonzai, 6 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan pipe aparatları ve toplam 4 bin 250 TL değerinde farklı para birimleri ele geçirildi. Ayrıca, 6136 SKM kapsamında değerlendirilmek üzere 2 adet bıçak ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Umuma açık iş yerleri denetimleri sırasında 30 işyeri kontrol edildi ve bir tekel işletmesine "yönetmelikte belirtilen saatler dışında alkol satışı yapmak" nedeniyle idari işlem uygulandı.

Ayrıca, 69 araç kontrol edilirken 8 araca toplam 64 bin 556 TL ceza kesildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerine aralıksız devam edeceğini bildirdi.