Balıkesir'de Fritöz Yangını Sokağı Paniğe Sürükledi
Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir işyerinde meydana gelen fritöz yangını, yoğun duman nedeniyle sokağında panik yaşanmasına yol açtı. İtfaiye ekipleri olay yerine müdahale ederek dumanı tahliye etti.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir işyerinde meydana gelen fritöz yangını sokakta paniğe sebep oldu. Sokakta oluşan yoğun duman itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Olay Karesi ilçesi Eski Kuyumcular Mahallesi Mekik Sokak'ta meydana geldi. Mekik sokakta bulunan işyerinin de mutfak bölümünde fritözden kaynaklı yangına Merkez itfaiye ekipleri müdahale edilerek, duman tahliyesi yapıldı. Yangın ilçenin en kalabalık merkezinde panik havası oluşturdu. İtfaiye ekiplerinin fritöz yangını sonrası işyerinde oluşan dumanı tahliye edildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa