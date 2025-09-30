Balıkesir'de Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Dere Kenarına Uçtu

Haberler

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobili dere kenarına uçurdu. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dere kenarına uçtu. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay Altıeylül ilçesine bağlı Küçükbostacı mevkiinde meydana geldi. Küçükbostancı mahallesine gitmekte olan 10 ACV 813 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıkarak, dere kenarına uçtu. Kaza haberi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri kaza mahalline ulaştı. Otomobilde bulunan F.S. ve Y.S. yaralı olarak 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili tahkikatın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
