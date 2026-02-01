Balıkesir'de trafik kazası: 1 yaralı
Balıkesir-İzmir karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yan yatarak beton bariyere çarptı. Yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.
Balıkesir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton bariyere çarptı. Kazada yan yatan otomobilin sürücüsü, yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaza Balıkesir-İzmir karayolu Akçakısrak mevkiinde meydana geldi. B.A. yönetimindeki 34 NAV 680 plakalı Hyundai otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yol kenarında bulunan beton bariyere çarparak yan yattı. Kaza ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kaza mahalline sevk edildi. Araç içinde yaralanan sürücü B.A., 112 Sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. - BALIKESİR